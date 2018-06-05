بدء توافد طلاب الثانوية العامة على المدارس لأداء امتحان الاقتصاد والإحصاء

كتب محمود طه حسين

بدأ قبل قليل توافد طلاب الثانوية العامة، على لجان الامتحانات تمهيدا لأداء امتحان مادتى الإقتصاد والإحصاء فى ثانى أيام الامتحانات والتى انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو.

وشهدت مقار اللجان من الخارج هدوء من جانب الطلاب، بسبب سهولة المادتين إضافة إلى خروجهم من المجموع، موضحين أن معظمهم راجع مؤخرا اللغة الأجنبية الثانية التى يؤديها الطلاب الخميس بعد غدا.