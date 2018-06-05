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بالذكاء الاصطناعي.. برنامج سرى فى البنتاجون لتطوير رصد الصواريخ

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:00 م
بالذكاء الاصطناعي.. برنامج سرى فى البنتاجون لتطوير رصد الصواريخ وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس
رويترز
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يعمل الجيش الأمريكى على زيادة الإنفاق على برنامج أبحاث سرى لاستخدام الذكاء الاصطناعي في توقع إطلاق الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، بالإضافة إلى متابعة منصات الإطلاق المتحركة في كوريا الشمالية وغيرها واستهدافها.

ولم ينشر سوى القليل عن هذا البرنامج، كما أن التفاصيل القليلة المتاحة على الملأ عنه مغمورة، في مصطلحات يكاد يكون من المستحيل فك شفرتها في ميزانية وزارة الدفاع (البنتاجون).

غير أن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأبحاث قالوا لـ"رويترز" إن هناك عددا من البرامج السرية التي تنفذ الآن لاستكشاف كيفية تطوير نظم تعمل بالذكاء الاصطناعى لتحسين حماية الولايات المتحدة من خطر التعرض لضربة صاروخية نووية.

وقال أكثر من ستة مصادر إنه إذا نجحت هذه الأبحاث، فستصبح أنظمة الكمبيوتر تلك قادرة على التفكير، والبحث في كميات هائلة من البيانات، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية وذلك بسرعة ودقة تفوقان قدرات البشر بحثا عن أي علامات على الاستعداد لإطلاق صاروخ.

ومن المصادر التي استند إليها هذا التقرير مسؤولون أمريكيون تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأبحاث سرية.

وبهذا التحذير المسبق، ستتمكن الولايات المتحدة من متابعة الخيارات الدبلوماسية، إذا كان الهجوم وشيكا، وسيصبح لدى الجيش المزيد من الوقت لمحاولة تدمير الصواريخ قبل إطلاقها أو اعتراضها.

وقال أحد المسؤولين "يجب أن نبذل كل ما هو في طاقتنا للعثور على الصاروخ قبل إطلاقه، ونزيد من صعوبة إطلاقه".

وقال عدة مسؤولين أمريكيين، كما بينت وثائق الميزانية، أن إدارة ترامب اقترحت زيادة التمويل في ميزانية العام المقبل لأكثر من ثلاثة أمثاله ليصل إلى 83 مليون دولار لبرنامج واحد من برامج الصواريخ التي تعمل بالذكاء الاصطناعى.

ولم يسبق نشر شيء عن هذه الزيادة في التمويل.

ورغم أن المبلغ لا يزال صغيرا نسبيا فهو ليس سوى مؤشر واحد على الأهمية المتزايدة لأبحاث نظم التصدي للصواريخ التي تعمل بالذكاء الاصطناعى في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة موقفا أكثر تأكيدا للذات على الصعيد العسكرى من جانب روسيا وتهديدا نوويا كبيرا من كوريا الشمالية.

 


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