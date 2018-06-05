انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر داعش فى غرب سامراء بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أعلن فى بغداد اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية "بدر الكبرى" فى مناطق غرب سامراء، لملاحقة عناصر وجيوب تنظيم "داعش" الإرهابى.

وقال مسؤول إعلام سرايا السلام بالعراق مهند العزاوي، فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن قوة مشتركة من الجيش العراقى وسرايا السلام باشرت بعملية عسكرية فى ذراع دجلة ومناطق تقسيم الثرثار والبو جروب والصبيحات والحديدي، لملاحقة العناصرالإرهابية وأوكارهم.

وأوضح أن العملية أطلق عليها إسم "بدر الكبرى"، مشيرا إلى أنها جاءت عقب معارك طاحنة مع تنظيم داعش الاثنين الماضي.

يشار إلى أن عنصرين من الحشد الشعبى قتلا الاثنين، وأصيب 4 آخرون جراء اشتباكات مع تنظيم "داعش" فى منطقة /الفرحاتية/ جنوب غربى سامراء.