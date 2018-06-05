انطلاق حملة "شباب بتحب مصر" لتنظيف نهر النيل بالقاهرة من المخلفات

كتب سيد الخلفاوى- تصوير أشرف فوزى

انطلقت منذ قليل حملة مؤسسة شباب بتحب مصر ، لتنظيف نهر النيل من المخلفات خاصة المخلفات البلاستيكية والتى تهدد حياه الأسماك، بالإضافة إلى تشويه المظهر الحضارى للنيل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للبيئة.

من جانبه ، قال أحمد عبد الله، المفوض العام لفريق الكشافة البحرية بالقاهرة، أن الكشافة بالتعاون مع مؤسسة شباب بتحب مصر، تنظم الحملة لانتشال المخلفات البلاستيكية من نهر النيل بهدف الحفاظ على البيئة وحياه الأسماك.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة ضم مؤسسة شباب بتحب مصر كعضو مراقب فى عام 2017 ونفذت المؤسسة العديد من الفعاليات وأطلقت العديد من المبادرات ومنها مبادرة جزر نظيفة والتى تم خلالها تنفيذ حملات نظافة لجزر البحر الأحمر.























