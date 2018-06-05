"اليوم السابع" ينشر النتائج النهائية للشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات



ينشر "اليوم السابع" النتائج النهاية للشهادة الإعدادية لمختلف المحافظات التى أعلنت عن النتائج والأوائل وعدد الذين حصلوا على الدرجات النهائية فى الامتحانات، حيث اعتماد المحافظين لنتائج الشهادات الإعدادية داخلها، وذلك بعد انتهاء امتحانات نهاية العامة للصف الثالث الإعدادى، وفيما يلى النتائج الكاملة لامتحانات الشهادة الإعدادية:

ففى محافظة الأقصر اعتمد محمد بدر محافظ الأقصر، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2017 /2018، وأوضح طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن نسبة النجاح بلغت 75.1%، وبذلك تعتبر محافظة الأقصر بالمركز الثالث على مستوى محافظات الجمهورية من حيث نسب النجاح بامتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2017/2018.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن نسب النجاح على مستوى الإدارات التعليمية كالآتى: الإدارة التعليمية بالبياضية 82.2%، الإدارة التعليمية بالطود 81.7%، الإدارة التعليمية بالزينية 80.2%، الإدارة التعليمية بالأقصر 78.2%، والإدارة التعليمية بأسنا 77.4%، والإدارة التعليمية بأرمنت 73%، وأخيراً الإدارة التعليمية بالقرنة 61% .

وفى المنيا اعتمد عصام البديوى، محافظ المنيا، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 73.3%، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بلغ 92313 طالبًا، حضر منهم 90817 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 66583 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح للصف الثالث الإعدادى للطلاب المكفوفين 100%، فيما جاءت نسبة النجاح للشهادة "الإعدادية المهنية وضعاف السمع 91.7%، حيث نجح 67 طالبًا من إجمالى 73 طالبًا متقدمًا، كما نجح 869 من إجمالى 1208 طالبًا متقدمًا بمرحلة التعليم الأساسى "القسم المهنى" بنسبة 71.9%".

وفى محافظة قنا إعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا،النتيجة ووصلت نسبة النجاح بالإعدادية المهنية إلى81.1% ونسبة النجاح بالإعدادية للمكفوفين 67%، علما بأنه تقدم لتأدية امتحان الشهادة الإعدادية المهنية 2414 طالبًا حضر منهم 2310 طلاب، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2017 - 2018 بنسبة نجاح بلغت 72,32% مشيرا إلى إلى أنه تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية لهذا العام 50254 طالبا وطالبة حضر منهم 47740 فى 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح 34529 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 72,32% بزيادة 10% عن نسبة النجاح بالعام الماضى مشيرا إلى أن 60 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية .

وفى أسيوط اعتمد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الدور الأول للفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2017 / 2018 بنسبة نجاح بلغت 72.61% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، وحصل 97 طالبا على الدرجات النهائية لكل المواد بإجمالى 280 درجة.

وفى سوهاج إعتمد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة حيث بلغ عدد المتقدمين 34363 بنين 33271 بنات بإجمالى 67634 وبلغ عدد الحاضرين 34299 بنين 3314 بنات بإجمالى 67439 وبلغت جملة الحاصلين على 50% فأكثر 67% بنون وبنات 78 وبلغت نسبة النجاح المئوية 77%، وحصلت إدارة أخميم التعليمة المركز الأول بنسبة 68% بينما جاءت إدارة المنشأة التعليمة على المركز الأخير وحصلت على نسبة 55.8%.

وفى المنيا إعتمد عصام البديوى، محافظ المنيا النتيجة، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 73.3%، وقال محمد عزب، وكيل وزارة التعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بلغ 92313 طالبًا، حضر منهم 90817 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 66583 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح للصف الثالث الإعدادى للطلاب المكفوفين 100%، فيما جاءت نسبة النجاح للشهادة "الإعدادية المهنية وضعاف السمع 91.7%، حيث نجح 67 طالبًا من إجمالى 73 طالبًا متقدمًا، كما نجح 869 من إجمالى 1208 طالبًا متقدمًا بمرحلة التعليم الأساسى "القسم المهنى" بنسبة 71.9%.

وفى البحيرة اعتمدت قبل قليل، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، نتيجة الفصل الدراسى الأول للصف الثالث الإعدادى بنسبة نجاح 67.73٪، وأكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة؛ أن عدد المتقدمين للامتحانات 85181 طالبا؛ حضر منهم 83720 طالبا وطالبة؛ مشيراً إلى أن أعلى إدارة كانت الرحمانية بنسبة نجاح 86%.

وفى القليوبية إعتمد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت81.12%، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وبلغ عدد الطلبة المتقدمين 86 ألفا و9 طلاب، وعدد الطلبة الناجحين 68 ألفا و506 طلاب، وقد حصلت كفر شكر على المركز الأول بنسبة 95.11%، وجاءت بنها فى المركز الثانى بنسبة نجاح 92.05%، وقام عشماوى بتقديم التهنئة للتلاميذ الناجحين متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح، كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية، وبلغت نسبة النجاح 71.65%، حيث تقدم للامتحان 5 آلاف و753 طالبا.

وفى الغربية اعتمد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى لعام 2017/ 2018 بحضور الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بنسبة نجاح 76.9% بزيادة عن العام الماضى، حيث تقدم 67 ألفا و813 طالبا وطالبة وحضر 67 ألفا و723طالبا وطالبة، غياب 90 طالبا وطالبة، مقارنة بالعام الماضى، حيث تسرب 7 آلاف طالب من الامتحانات، وناجح 52ألفا و85طالبا وطالبة ، دور ثان 15ألفا و727طالباً، وفى الإعدادية للمكفوفين، تقدم 9 طلاب حاضر 9 طلاب ناجح 9 طلاب بنسبة نجاح 100%، إعدادية للصم متقدم 39طالبا حاضر 39 ناجحا 35 دور ثان 4طلاب.

وفى الدقهلية اعتمد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية مايو 2018، موضحاً أن نسبة النجاح بلغت 83.7%، وأعلن على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية النتيجة بعد اعتمادها، وأكد أن العملية تمت وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للامتحانات.

وفى الشرقية اعتمد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2017 / 2018، بنسبة نجاح 78.17%، وتقدم لأداء الامتحان 108554 طالب وطالبة، حضر منهم 107784 ونجح منهم 84258 طالبا وطالبة، واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم للعام الدراسى 2017/2018 بنسبة نجاح 87.1 %، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100%، كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية، وبلغت نسبة النجاح 63%، حيث تقدم لأداء الامتحان 3567 طالب وطالبة، حضر منهم 3381 ونجح 2130 طالبا وطالبة.

وفى دمياط اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن نسبة النجاح بلغت 74%، ويذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية، بلغ نحو 23 ألف طالب وطالبة، موزعين على 136 لجنة.

وفى الفيوم اعتمد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2017/2018 بنسبة نجاح بلغت 80.1 %، وأشار محافظ الفيوم، أن إجمالى عدد التلاميذ الذين تقدموا لآداء امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 51188 تلميذا وتلميذة حضر من بينهم 50476 تلميذ وتلميذة، نجح منهم 40432 تلميذا وتلميذة بنسبة نجاح بلغت 80.1%، وفى الإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح 71%، كما بلغت نسبة النجاح فى مدارس التربية الخاصة للصم 81%، وللمكفوفين 88%.

وفى البحر الأحمر اعتمد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى، ٢٠١٧/٢٠١٨، بنسبة نجاح بلغت 72.25%، ومن جانبها قالت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم إن بنسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 72.25%، وأضافت بأن عدد الناجحين ٣٧٣٤ طالبا من إجمالى ٥١٦٨ المقيدين بجميع مدارس المحافظة، وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم ١٠٠% والمكفوفين بنسبة ٦٦، ٦%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 73.6%.

وفى شمال سيناء اعتمد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، نتيجة نصف العام الدراسى الثانى ونهاية العام لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى- الشهادة الإعدادية، وكانت بنسبة نجاح 83.51 %، حيث قالت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم فى شمال سيناء، إن جملة التلاميذ المتقدمين للامتحان طبقا لمؤشرات نصف العام الدراسى الأول بلغت 7431 تلميذا وتلميذة حضر منهم 7169 ، وبلغ عدد الناجحين 5987 على مستوى المحافظة، كما اعتمد المحافظ، نتيجة الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام للشهادة الاعدادية المهنية، وكانت نسبة النجاح 75.8%على مستوى المحافظة، حضر اعتماد النتيجة عادل سالم حجاب، رئيس لجنة النظام والمراقبة لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.

وفى الوادى الجديد إعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2017 / 2018 بنسبة نجاح إجمالية بلغت 84.7%، ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم التداوى مدير عام مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن عدد المتقدمين لهذا العام هو 4307 طالبا، حضر منهم 4289 طالبا، وغاب 18 طالبا، وبلغت نسبه النجاح هذا العام 84.7%.

وفى بنى سويف إعتمد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2017/2018، بنسبة بنجاح 65.86%، حيث تقدم للامتحان 43252 طالباً وطالبة، حضر منهم 41541، نجح منهم 27357 طالبا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 21.98%، حيث تقدم للامتحان 1179 طالبا حضر منهم 1124 بينما نجح 247.

وفى مرسى مطروح اعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، والتى بلغت نسبة النجاح فيها 81,9 %، حيث تقدم للامتحان 6524 طالبًا وطالبة، حضر من بينهم 6104 طلاب ونجح 5003 طلاب.

وفى المنوفية اعتمد كلا من اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، والدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، نتيجة الشهادة الإعداية التى وصلت إلى 70.5%، وحصل 108 طلاب على الدرجة النهائية، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 62 ألف 956 طالب و بلغ عدد الحاضرين منهم 62 ألفا 829 طالبا وبلغ عدد الطلاب الناجحين 44 ألف 468 طلاب.

وفى جنوب سيناء اعتمد، منذ قليل، اللواء خالد فوة محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعداية بالمحافظة، بنسبة نجاح وصلت إلى 81.1 %.

وفى كفر الشيخ إعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 90.04%، لتكون أعلى نسبة نجاح فى الشهادة الإعدادية منذ عدة سنوات، وقالت الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 90.04%، لتكون أعلى نتيجة تشهدها المحافظة، مؤكدة أن من تقدموا للامتحان 48 ألفا و458 طالبا وطالبة، حضر منهم 48 ألفا و130 طالبا وطالبة، وتغيب عن الامتحانات 328 طالبا وطالبة.

وفى الإسماعيلية جاءت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2017-2018 بعد اعتمادها من اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بنسبة نجاح بلغت 82.28% بزيادة قدرها 2.21% عن العام الماضى، حيث كانت فى العام الماضى 80.16 %، وشهدت النتيجة تفوق الطالبات على الطلاب فقد احتلت البنات المراكز العشر الأوائل على مستوى المحافظة لهذا العام، بحضور فاخرعبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وفى السويس اعتمد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2017 / 2018 بنسبة عامة للنجاح بلغت 82.3%، وذلك فى حضور عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، ورؤوف عياد مدير عام إدارة شمال، وعيوشة عبد العزيز، وعلى مشعل مدير إدارة الجناين، وعماد محمود رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية 2018 (كنترول الإعدادية) وإبراهيم عطا وكيل الكنترول .

وفى الإسكندرية إعتمد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بالمحافظة لعام 2017_2018، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 78085طالبا وطالبة، أما الحضور فقد بلغ عددهم 76128 طالبا وطالبة، أما عن نسبة النجاح فقد بلغت 85٪‏ بإجمالى عدد 64711 طالبا وطالبة، ووصلت نسبة النجاح بين البنين 83.3٪، بينما نسبة النجاح بين البنات فقد بلغت 86.7٪، جاء ذلك بحضور آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية.

وفى أسوان اعتمد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2017/2018، بنسبة نجاح تخطت الـ75% بقليل، وذلك بحضور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الذى أكد أن نسبة النجاح فى الإعدادية العامة بلغ 75.1%، وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 25368 طالبا وطالبة حضر منهم 24929 طالب وطالبة نجح منهم 18715 طالبا وطالبة، والإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح فيها 86.7%، حيث تقدم للامتحان 481 طالبا وطالبة، حضر منهم 399 طالبا وطالبة وبلغ عدد الناجحين 346 طالبا وطالبة، وأضاف الفيومى، أن نسبة نجاح إعدادية المكفوفين بلغت 100%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين والناجحين ثلاثة طلاب، أما بالنسبة لنتيجة الصم وضعاف السمع بلغت أيضاً 100%، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين والناجحين 17 طالبا وطالبة.