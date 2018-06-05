"اليوم السابع": "الداخلية" تحبط مخططاً إرهابياً بسيناء

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، "الداخلية" تحبط مخططاً إرهابياً بسيناء.. مصادر أمنية: رجال الشرطة قتلوا 15 إرهابيا بعد اشتباكات ومواجهات مسلحة بدائرى العريش.. وأحبطوا مخططاً تخريبياً لتنفيذ سلسلة أعمال عدائية بسيناء والمحافظات.





فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..



ـ "الداخلية" تحبط مخططاً إرهابياً بسيناء.. مصادر أمنية: رجال الشرطة قتلوا 15 إرهابيا بعد اشتباكات ومواجهات مسلحة بدائرى العريش.. وأحبطوا مخططاً تخريبياً لتنفيذ سلسلة أعمال عدائية بسيناء والمحافظات



ـ ضبط 13 حالة غش فى «اقتصاد» الثانوية العامة.. "التعليم": حددنا الطالب المسؤول عن تصوير الأسئلة





ـ سليمان وهدان وكيل مجلس "النواب": خلافى مع رئيس البرلمان كان بسيطاً.. وأعتبره والدى.. الدكتور على عبدالعال قيمة وقامة ونجح فى قيادة "البرلمان".. "دعم مصر" ائتلاف برلمانى فعال.. وأى محاولة لإخراجه من عباءته النيابية تضر به.. الرئيس يضحى بشعبيته من أجل تحقيق حلم المصريين فى الإصلاح الاقتصادى



ـ وزير الكهرباء: مديونيات الجهات الحكومية 27 مليار جنيه.. محمد شاكر: لا تهاون فى تحصيل مستحقات الدولة.. وفصل التيار بعد 3 إنذارات





ـ البرلمان يوافق نهائيا على موازنة "2019/2018".. إجمالى الأجور والتعويضات نحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه وشراء السلع والخدمات 60 مليارا و123 مليونا و586 ألف جنيه.. وعبدالعال: لا زيادة فى مكافآت النواب



ـ سفير إسبانيا بالقاهرة: صلاح يتلقى العلاج فى مدريد وسيلحق بالمونديال





ـ وزير البترول: لدينا برنامج لتطوير التكرير والبتروكيماويات.. طارق الملا: تنفيذ مشروعات جديدة ب 1.2 مليار دولار لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين



ـ الحكومة تقرر استيراد الكميات اللازمة من الأرز للسوق المحلية





ـ "الأموال العامة": ضبط شخصين بحوزتهما مليون جنيه مزورة بالشرقية



ـ «ميناء الإسكندرية»: تخصيص 400 فدان لإنشاء منطقة لوجستية.. مدحت عطية: دراسات المشروع ممولة من البنك الأوروبى





ـ تطبيق منظومة النظافة الجديدة بنجاح بـ 5 أحياء فى القاهرة.. حى النزهة يدخل المنظومة الأسبوع المقبل.. المحافظ: المواطن شريك أساسى فى نجاحها وتعتمد على التجمع السكنى وإلغاء الصناديق



ـ هئية الأرصاد الجوية: موجة حارة تضرب البلاد بدءاً من غدٍ.. و5 درجات ارتفاعاً بدرجات الحرارة





ـ النيابة العامة: «مستريح مصر الجديدة» تكشف تورط موظفة بالشهر العقارى بمدينة نصر فى القضية





