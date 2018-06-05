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الناتو يدين هجوم كابول ويؤكد دعمه للحكومة الأفغانية والقوات الأمنية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:38 ص
الناتو يدين هجوم كابول ويؤكد دعمه للحكومة الأفغانية والقوات الأمنية القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أكدت بعثة الدعم الحازم التى يقودها حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى أفغانستان، مجددا دعمها للحكومة الأفغانية وقوات الأمن والدفاع الوطنى كما أعلنت تأييدها للفتوى الصادرة عن مئات العلماء الدينيين بشأن الحرب والعنف.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان أصدرته البعثة:" إننا ندين الهجوم، وهى محاولة غير مجدية من جانب أعداء أفغانستان لإسكات دعوة الشعب الأفغانى إلى السلام، ونؤكد وقوفنا بجانب الحكومة الأفغانية وقوات الأمن، وندعم فتوى العلماء الأفغان."

يأتى هذا الدعم عقب إصدار العلماء الدينيين أمس الاثنين، لفتوى مشتركة تعلن أن الحرب والعنف فى أفغانستان غير شرعيين، كما دعا العلماء حركة طالبان إلى الاستجابة بشكل إيجابى لنداء الحكومة الأفغانية وعروضها بشأن عملية السلام.

وكان انتحارى قد استهدف امس المشاركين فى تجمع للعلماء الدينيين بعد انتهائه بفترة وجيزة مما أسفر عن مقتل مالا يقل عن 14 شخصًا وإصابة عشرين آخرين فى الهجوم.

 


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