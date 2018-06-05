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المتهمون بخطف طفل الطالبية: نفذنا الجريمة طمعا فى ثروة والده

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:30 ص
المتهمون بخطف طفل الطالبية: نفذنا الجريمة طمعا فى ثروة والده المتهمين بخطف الطفل
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف المتهمون بخطف طفل وطلب فدية من والده بالطالبية، عقب القبض عليهم، أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة الطمع فى ثروة والد الطفل، الذى يمتلك شركة مقاولات.

وأضاف المتهم الرئيسي، الذى يعمل حارسا للعقار الذى يقيم به الطفل، أنه قرر خطف الطفل لعلمه بثراء والده، فاستعان بباقى المتهمين، واختطفوا الطفل أثناء تواجده بمدخل العقار، باستخدام سيارة ملك أحد المتهمين، ثم احتجزوه بشقة ملك أحدهم، واتصلوا على والد الطفل، وطلبوا فدية 2 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، إلا أنه عقب اكتشافهم اقتراب رجال المباحث من كشف هويتهم، أطلقوا سراح الطفل، حيث تركوه بالقرب من الشارع الذى يقيم به.

واستنادا إلى تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، واعترافات المتهمين أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ومن جانبه ذكر أحد أفراد أسرة الطفل "كريم ياسر" الذى تعرض للخطف، تفاصيل الحادث فقال أنه أثناء تواجد الطفل بالمدخل الخاص بالعقار الذى يقيم به بصحبة أصدقائه، فوجئ بسيارة ماركة "سوزوكى" حمراء اللون، يستقلها 4 أشخاص، طلب منه أحدهم الإقتراب منه، إلا أن الطفل رفض الاستجابة له، وحاول الدخول لمسكنه، فطارده أحد المتهمين واختطفه داخل السيارة، ثم فروا هاربين.

وأضاف أنه تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية بالشارع الذى شهد الحادث، حيث تبين خطف مستقلى السيارة للطفل، وتلقى والده اتصالا من أحد الخاطفين، طلب خلاله دفع فدية 2 مليون جنيه مقابل إعادة الطفل.

وقال أنه تم إبلاغ قسم شرطة الطالبية، حيث بدأ رجال المباحث فى إجراء التحريات حول المشتبه بهم، وفحص خلافات والد الطفل الذى يعمل مهندسا فى مجال المقاولات، وخلال متابعة رجال المباحث لعملهم، فوجئت أسرة الطفل بعودته إلى مسكنه بعد مرور يوم ونصف على اختطافه.

 


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