المالية: مليارا جنيه مستحقات الجمارك وغرامات التهريب عن 8 آلاف محضر × 4 أشهر



كشف تقرير تلقاه عمرو الجارحى وزير المالية من مصلحة الجمارك عن إجمالى عدد محاضر التهرب الجمركى خلال الفترة من أول يناير 2018 وحتى نهاية أبريل 2018، والتى بلغ عددها 8 آلاف و92 محضرا بقيمة مليار و327 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و180 مليون جنيه.

وحول محاضر التهرب الجمركى التى تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها تشمل 23 محضر تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 278 مليون جنيه، بالإضافة إلى 53 محضر تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت قيمة مستحقاتها مليار و48 مليون جنيه، وكذلك عدد 5 آلاف و782 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو102 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 18 محضر تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية والتى بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 21 مليون و854 ألف جنيه، بالإضافة إلى 12 محاضر تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 39 مليون و571 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 688 محضر تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 3 مليون و944 ألف جنيه و5 محاضر لتهريب الألعاب النارية التى بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 13 مليون و865 ألف جنيه.

وأشار التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 56 محضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 47مليون جنيه و543 ألف جنيه، بالإضافة إلى 9 محاضر تتعلق بالخمور تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 27مليون و119 ألف جنيه وكذلك عدد 242 محضر تتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 70 مليون و622 ألف جنيه.

وقال جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك بان التقرير يتضمن تحرير11 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 406 ألف جنيه، بالإضافة إلى 666 محضر إثبات حالة وفرق القيمة والتى تبلغ قيمة مستحقاتها 53 مليون و209 ألف جنيه، وكذلك محضر أقمشة واحد بلغ قيمة مستحقاته نحو 608 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 312 محضر لأصناف متنوعة مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 147 مليون و308 ألف جنيه وكذلك 17 محاضر لتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية، وبلغت قيمة مستحقاتها 6 مليون و833 ألف جنيه بالإضافة إلى 25 محضر أجهزة ومستلزمات طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 3 مليون و674 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 227 محضر تهرب للتصرف فى سلع مرفوضة رقابية تبلغ قيمة مستحقاتها 229 مليون جنيه بالإضافة إلى 10 محاضر مشغولات ذهبية وفضية وتبلغ قيمة مستحقاتها 350 ألف جنيه وكذلك 52 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 137 مليون و635 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 520 محضر عن (المادة 30 من قانون الجمارك التى تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التى تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتى تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 889 ألف جنيه وكذلك 6 محاضر تهريب سيارات وقطع غيار وبلغ قيمة المستحقات نحو 6 ملايين و379 ألف جنيه.

وأضاف جمال عبد العظيم أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع اية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة فى هذا المجال، مرجعًا ذلك لقناعة رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومى وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالى تضر بالاقتصاد الوطنى.