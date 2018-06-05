القوى العاملة: يحق لمن لم يترشح لانتخابات اللجان النقابية الترشح للنقابات العامة

كتب محمود راغب

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المرشحين الذين لم يتقدموا للترشح في انتخابات تشكيلات المنظمات العمالية للدورة النقابية 2018/2022، خلال المرحلتين الأولى والثانية والخاصة باللجان النقابية، يحق لهم الترشح على إنتخابات النقابات العامة، وذلك في حالة استيفائهم جميع الشروط المطلوبة للترشح.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية ، أن من أهم تلك الشروط أن يكون المرشح عضو جمعية عمومية.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ووزارة القوى العاملة، ومؤسسة المنتدى الليبرالى المصرى.