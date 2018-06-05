video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:20 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: يحق لمن لم يترشح لانتخابات اللجان النقابية الترشح للنقابات العامة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:57 ص
القوى العاملة: يحق لمن لم يترشح لانتخابات اللجان النقابية الترشح للنقابات العامة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المرشحين الذين لم يتقدموا للترشح في انتخابات تشكيلات المنظمات العمالية للدورة النقابية 2018/2022، خلال المرحلتين الأولى والثانية والخاصة باللجان النقابية، يحق لهم الترشح على إنتخابات النقابات العامة، وذلك في حالة استيفائهم جميع الشروط المطلوبة للترشح.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية ، أن من أهم تلك الشروط أن يكون المرشح عضو جمعية عمومية.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ووزارة القوى العاملة، ومؤسسة المنتدى الليبرالى المصرى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوى العاملة:اجتماع بعد العيد مع رجال الأعمال لبحث صرف علاوة للقطاع الخاص

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

النقابات العماليه




لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى الأربعاء والخميس المقبلين

إغلاق جزئى لطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى الأربعاء والخميس المقبلين

خبراء الكرة يتحدثون عن مستبعدي قائمة الفراعنة المونديالية.. طه إسماعيل: كوبر "عقيم" وسيظل أسير اختياراته وغياب الشحات "عار" ..طولان: استبعاد منطقى باستثناء محمود عبد العزيز.. وأيمن يونس: كلهم مظلومين عدا كوكا

خبراء الكرة يتحدثون عن مستبعدي قائمة الفراعنة المونديالية.. طه إسماعيل: كوبر "عقيم" وسيظل أسير اختياراته وغياب الشحات "عار" ..طولان: استبعاد منطقى باستثناء محمود عبد العزيز.. وأيمن يونس: كلهم مظلومين عدا كوكا

كسوفان للشمس وخسوف للقمر قبل نهاية 2018.. العالم يترقب الكسوف الجزئى للشمس 13 يوليو و11 أغسطس.. والملايين بالوطن العربى يترقبون أطول خسوف كلى للقمر 27 يوليو.. نراه بمصر ويستغرق 6 ساعات و14 دقيقة

كسوفان للشمس وخسوف للقمر قبل نهاية 2018.. العالم يترقب الكسوف الجزئى للشمس 13 يوليو و11 أغسطس.. والملايين بالوطن العربى يترقبون أطول خسوف كلى للقمر 27 يوليو.. نراه بمصر ويستغرق 6 ساعات و14 دقيقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة