القوى العاملة: يحق لمن لم يترشح لانتخابات اللجان النقابية الترشح للنقابات العامة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المرشحين الذين لم يتقدموا للترشح في انتخابات تشكيلات المنظمات العمالية للدورة النقابية 2018/2022، خلال المرحلتين الأولى والثانية والخاصة باللجان النقابية، يحق لهم الترشح على إنتخابات النقابات العامة، وذلك في حالة استيفائهم جميع الشروط المطلوبة للترشح.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية ، أن من أهم تلك الشروط أن يكون المرشح عضو جمعية عمومية.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ووزارة القوى العاملة، ومؤسسة المنتدى الليبرالى المصرى.
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