video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:45 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

القضاء الأعلى العراقى: لا يوجد نص قانونى يعطى الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:42 م
القضاء الأعلى العراقى: لا يوجد نص قانونى يعطى الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات انتخابات العراق - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقى، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد نص قانونى يعطى الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات داخل وخارج العراق.

وقال المجلس - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "لا يوجد نص فى القانون يعطى الصلاحية للهيئة القضائية للانتخابات اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أو خارجه بالشكل الذى يطالب به البعض كما لا يوجد نص فى القانون يعطى الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخاب".

وأوضح أن عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى، أما الطعون على القرارات الصادرة فى تلك الشكاوى التى وصلت إلى الهيئة القضائية حتى أمس الاثنين بلغت 1221 سوف يتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة 10 أيام من تاريخ إحالتها على الهيئة القضائية.

وأشار إلى أنه فى حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدعى ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التى تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به، وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات التى تعاقب أما بالسجن أو الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة.

وكان البرلمان العراقى قد طالب - خلال جلسة استثنائية الأسبوع الماضى - إعادة عد وفرز 10% من نتائج الانتخابات يدويا على خلفية تصاعد الأنباء على حصول خروقات وعمليات تزوير رافقت العملية الانتخابية التى جرت بالعراق فى 12 مايو الماضى، الأمر الذى رفضته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق كونه يتعارض مع قانون المفوضية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفوضية الانتخابات العراقية: النتائج سليمة ومطابقة للموجود بصناديق الاقتراع

مفوضية الانتخابات العراقية تلغى 103 مقرات انتخابية فى محافظات متفرقة

مفوضية الانتخابات العراقية تشكل فرقا خاصة لفحص شكاوى مزاعم التزوير

اخبار عربية

القضاء الاعلى العراقى

الانتخابات العراقية

البرلمان العراقى

الانتخابات التشريعية العراقية

اخبار العرب

اخبار العراق




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة