القبض على مسجل خطر يتاجر فى الأسلحة وبحوزته بندقية آلى وطبنجة بالسلام

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، القبض على "علاء م م" 45 سنة، عاطل، مسجل خطر، سرقة بالإكراة تحت رقم 640 فئة " ب " القليوبية، والسابق اتهامه في 12 قضية اخرهم " مشاجرة " لمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لتجارته الغير مشروعة.
ومن خلال استهدافه بمامورية تم ضبطه اثناء استقلاله السيارة رقم ق و ب 6712 ماركة شيفرولية " ملكه" بدائرة القسم، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية آلي عيار 7.62 ×39 مم تحمل أرقام 4072 " غير مبلغ بسرقتها "، خزينة بداخلها 18 طلقة من ذات العيار، طبنجة عيار 9 مم ماركة توكاجيت تحمل أرقام 328820 " غير مبلغ بسرقتها "، 26 طلقة من ذات العيار.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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