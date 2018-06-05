القبض على فرد أمن سرق 6 أجهزة قياس مساحة من المعهد الصناعى بعين شمس

كتب إبراهيم أحمد

كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة سرقة أجهزة تيمودلين تستخدم فى قياس المساحة من المعهد الصناعى بعين شمس، والذى تبين أن فرد أمن وراء ارتكاب الواقعة، وسرقة الأجهزة، فتم ضبطه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من "محمد م ع" 44 سنة، مشرف أمن بالمعهد الصناعي، باكتشافه كسر باب المعمل الخاص بالمعهد عمله، وسرقة 6 أجهزة تيمودلين إلكترونى تستخدم في قياس المساحة، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال التحريات وفحص العاملين الحاليين والسابقين بالمعهد، أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد ع ع" 53 سنة، فرد أمن بالمعهد، فتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب ".

كما تم بإرشاده ضبط المسروقات لدي عميله " سيء النية " تاجر خردة، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وأتهمه بالسرقة ، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق .