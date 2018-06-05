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القبض على عاطلين وراء سرقة أجهزة كهربائية من شقة موظفة بالقطامية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:28 م
القبض على عاطلين وراء سرقة أجهزة كهربائية من شقة موظفة بالقطامية المتهمان
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عاطلين عقب قيامهما بسرقة أجهزة كهربائية من شقة موظفة بمنطقة القطامية، عقب سرقة مفتاح الشقة من نجل الموظفة، فتم ضبطهما واحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة القطامية، بلاغا من "سعاد ع ع" 40 سنة، موظفة، باكتشافها سرقة شاشة تليفزيون 42 بوصة، اسطوانة بوتاجاز، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من " مصطفي ص ح" 19 سنة، عاطل، و"مصطفي ط م" 16 سنة، عاطل، فتم ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب " المفتاح الأصلي " وأقرا بقيامهما بسرقة المفتاح من نجل المجني عليها بأسلوب "المغافلة".

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن الاول، و باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات وأتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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