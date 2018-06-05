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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:35 ص
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القبض على عاطلين لحيازتهما حشيش وأقراص مخدرة فى طنطا

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:34 ص
القبض على عاطلين لحيازتهما حشيش وأقراص مخدرة فى طنطا حشيش - صورة أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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تمكن المقدم حسام الجارحى مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، من القبض على عاطلين بحوزتهما 3 آلاف قرص مخدر، و50 قطعة حشيش بقصد الاتجار. 
 
كانت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد توصلت لقيام كل من "رامى م.ن." 24 سنة عاطل، "محمد ا.ا." 24 سنة عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة.
 
وبتقنيين الإجراءات تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبحوزة الأول 3 آلاف قرص ترامادول، وبحوزة الثانى 50 قطعة حشيش، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
 

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