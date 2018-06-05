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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:40 ص
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"القاهرة" تنظم ورشًا للحرف التراثية بشارع الشريفين لتدعيم تصنيفها الدولى

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:00 ص
"القاهرة" تنظم ورشًا للحرف التراثية بشارع الشريفين لتدعيم تصنيفها الدولى عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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تستمر محافظة القاهرة فى دعم تصنيفها الدولى ضمن المدن الأكثر إنتاجا للحرف التراثية فى منظمة اليونسكو، بعد تكريمها من قبل المنظمة منذ عدة أشهر، بعدمها تقدمت لجنة التراث بالمحافظة بملفها للمنظمة، لتصبح القاهرة ضمن أجمل المدن التراثية فى العالم.
 
 
ونسقت محافظة القاهرة مع وزارة الثقافة، لتنظيم ورش لعدد من الحرف التراثية واليدوية التى تشتهر بها مصر، كصناعة الفخار وغيرها، وعزف لطلبة بيت العود بمنطقة الشريفين، وذلك 10 يونيو الجارى.
 
 
وكانت محافظة القاهرة، قد افتتحت شارع الشريفين، بعد تطويره، ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية، بعدما تم تطوير أكثر من 230 مبنى من الخارج فقط، ليستمر المشروع بشكل متتابع ليضم باقى المبانى التى تتبع قاهرة الخديوى إسماعيل.
 
 
من جانب آخر، أوضح اللواء محمد أنيس، رئيس حى عابدين، أنه أصدر تعليمات لأجهزة الحي، بشن حملات على المقاهي، فى شوارع ( محمد محمود - البستان -السعيد - محمد صدقى - مصطفى أبو هيف من التحرير)، وأسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات، وإيداعها مخزن الحى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإعادة الانضباط للشوارع.
 

 


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