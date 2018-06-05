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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:19 م
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العفو الدولية تتهم التحالف الدولى بقتل مئات المدنيين فى الرقة بشمال سوريا

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:35 ص
العفو الدولية تتهم التحالف الدولى بقتل مئات المدنيين فى الرقة بشمال سوريا قوات التحالف الدولى
لندن (أ ف ب)
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نددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، بالغارات الجوية التى يشنها التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى فى الرقة والتى أدت الى مقتل مئات المدنيين وإصابة الالاف بجروح و"تدمير" المدينة الواقعة فى شمال سوريا.

وأجرت المنظمة غير الحكومية تحقيقا فى الرقة بعد العملية التى شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة بين السادس من يونيو و17 اكتوبر 2017 لطرد المتطرفين الذين يحتلون المدينة منذ 3 سنوات.

وتوجه باحثون من المنظمة الى 42 موقعا تعرضت لغارات التحالف وأجروا مقابلات مع 112 من السكان فقدوا ما مجمله 90 شخصا من الاقارب أو الجيران فى القصف الجوي، من بينهم 39 فردا من أسرة واحدة "وقتل جميع هؤلاء تقريبا نتيجة ضربات جوية لقوات التحالف".

واتهمت المنظمة التحالف ب"انتهاك القانونى الدولى الانسانى" فى الرقة.

وصرحت دوناتيلا روفيرا كبيرة مستشارى برنامج الاستجابة للأزمات فى المنظمة "عندما يُقتل كثير من المدنيين فى هجوم تلو الآخر، فمن الواضح أن هناك أمراً معيباً، ومما يزيد من فداحة المأساة أن هذه الأحداث لم يتم التحقيق فيها رغم مرور عدة أشهر على وقوعها. فالضحايا يستحقون العدالة".

 


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