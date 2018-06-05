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العاهل الأردنى يطالب رئيس الحكومة الجديد بإطلاق مشروع نهضة وطنى شامل

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:27 م
العاهل الأردنى يطالب رئيس الحكومة الجديد بإطلاق مشروع نهضة وطنى شامل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
كتب : أحمد جمعة
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دعا العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، فى رسالة التكليف إلى الدكتور عمر الرزاز بضرورة تشكيل حكومة جديدة تنهض بالمسئوليات الوطنية الكبيرة فى هذا الظرف الدقيق وتستكمل مسيرة الإصلاح والبناء والتطوير.

 

كما دعا العاهل الأردنى إلى إطلاق مشروع نهضة وطنى شامل، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعى لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومى رشيق وكفؤ، ومنظومة أمان اجتماعى تحمى الضعيف فى ظل بيئة ضريبية عادلة.

 

وأكد العاهل الأردنى أن التحدى الرئيسى الذى يقف فى وجه تحقيق أحلام وطموحات الشباب الأردنى هو تباطؤ النمو الاقتصادى، وما نجم عنه من تراجع فى فرص العمل خاصة لدى الشباب، مشددا على أن أولوية الحكومة الجديدة يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردنى وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.

 

يذكر أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، كلف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور هانى الملقى، التى قبل الملك عبد الله استقالتها أمس الاثنين.

 


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