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السماح لطالب بمدرسة التوفيقية بشبرا دخول اللجنة بعد نصف ساعة من بدء الامتحان

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:53 ص
السماح لطالب بمدرسة التوفيقية بشبرا دخول اللجنة بعد نصف ساعة من بدء الامتحان امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود راغب _ تصوير كريم عبد العزيز
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سمحت لجنة مدرسة التوفيقية بروض الفرج بمحافظة القاهرة، السماح لطالب للدخول للجان الامتحان بمادة الاقتصاد رغم تأخره عن موعد الامتحان ومرور نصف ساعة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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