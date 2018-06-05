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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 07:34 م
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السلطات اليونانية تنقذ 34 مهاجرًا محاصرين على جزيرة بنهر إفروس

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 07:10 م
السلطات اليونانية تنقذ 34 مهاجرًا محاصرين على جزيرة بنهر إفروس انقاذ مهاجرين
أ ش أ
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قالت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء إنها قامت بإنقاذ 34 مهاجرًا كانوا محاصرين على جزيرة بنهر (إفروس) الذى يفصل بين تركيا واليونان.

وذكرت الشرطة اليونانية أن المهاجرين - الذين قالوا أنهم من سوريا وكان من ضمنهم سبعة أطفال - قضوا حوالى ساعتين بعدما انقطعت بهم السبل على الجزيرة التى تقع بالجزء التابع لليونان فى النهر، حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية.

وأضافت الشبكة أنه تم التوصل لموقع المهاجرين بعدما اتصلوا بالسلطات اليونانية صباح اليوم. وليس من الواضح كيف وصل المهاجرون لتلك الجزيرة.

يذكر أن نهر إفروس يعتبر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين الذين يسعون إلى الوصول لليونان من تركيا.

 

 


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