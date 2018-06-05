السفارة السعودية: ارتفاع التبادل التجارى مع مصر لـ2.3 مليار دولار

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت السفارة السعودية فى القاهرة، عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية إلى 2.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

وكتبت السفارة عبر حسابها على تويتر: "2.3 مليار دولار حجم ارتفاع التبادل التجارى بين المملكة ومصر خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث بلغت استثمارات المملكة فى مصر 6.1 مليار دولار بنسبة 27% من إجمالى الاستثمارات العربية، بينما بلغ حجم الاستثمارات المصرية فى المملكة 1.1 مليار دولار".