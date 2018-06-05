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خلال النصف الأول من العام التجارى..

السفارة السعودية: ارتفاع التبادل التجارى مع مصر لـ2.3 مليار دولار

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:37 م
السفارة السعودية: ارتفاع التبادل التجارى مع مصر لـ2.3 مليار دولار
كتب محمد تهامى زكى
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أعلنت السفارة السعودية فى القاهرة، عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية إلى 2.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

وكتبت السفارة عبر حسابها على تويتر: "2.3 مليار دولار حجم ارتفاع التبادل التجارى بين المملكة ومصر خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث بلغت استثمارات المملكة فى مصر 6.1 مليار دولار بنسبة 27% من إجمالى الاستثمارات العربية، بينما بلغ حجم الاستثمارات المصرية فى المملكة 1.1 مليار دولار".

السفارة عبر تويتر
السفارة السعودية عبر تويتر

 


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