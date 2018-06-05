السجن 5 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار فى الترمادول بالجيزة

كتب سليم على

قضت محكمة الطفل بالجيزة بمعاقبة عاطل بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الترامادول" بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية المستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.

وكشفت تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط طالب يدعى وائل عبد الخالق أمين، عاطل، 17 سنة، محرزا سلاح أبيض وتم ضبطه واستخلاصه منه.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على أقراص من مخدر الترمادول ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار.