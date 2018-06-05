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السجن 5سنوات لـ6 متهمين استولوا على 500ألف جنيه من البنك الأهلى بشيكات مزورة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:13 ص
السجن 5سنوات لـ6 متهمين استولوا على 500ألف جنيه من البنك الأهلى بشيكات مزورة أموال - أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بحبس 6 أشخاص 5 سنوات بتهمة الاستيلاء على 500 ألف جنيه من البنك الأهلى عن طريق تزوير شيكات بنكية .

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين، اشتركوا بطريقتى المساعدة والاتفاق مع آخر مجهول فى تزوير 5 شيكات بنكبة منسوب صدورها الى البنك الأهلى المصرى بطريقتى المحو والإضافة لبياناتها على خلاف الحقيقة، واتفقوا مع المجهول فى محو بيانات  العميل الصادر له شيكات بنكية صحيحة واستولوا على مبلغ 500 ألف جنيه والخاص بشركة الغازات البترولية والمودعة لدى البنك الأهلى المصرى، وذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروة الشركة والذى تبين أن المتهمين مزورين  عن طريق محو ارقام الحساب والمسلسل واسم العميل من شيكات بنكية صحيحة ووضع أرقام مزورة.


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