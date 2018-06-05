السجن 15 عاما لتشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بالوراق

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، تشكيلا عصابيا مكونا من 6 عاطلين، تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بالإكراه أعلى الطريق الدائرى وطلب فدية من أصحابها، بالسجن المشدد 15 عاما.

صدر القرار برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين خضر طلبه وهشام الشريف.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين "وائل .م.أ" 22 سنة، سائق، و"عبدالرحمن.ع.ش"، 32 سنة، و "حازم.س.س"، 32 سنة، سائق، و"مصطفى.م.أ"، و "محمد.ع.م"، و " أسامة.س.ع"، سرقوا سيارة تحمل أرقام نقل الغربية، والمملوكة للمجنى عليهما، "حسنين.ا.ح"، و "محمد.س.م"، وكان ذلك على الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه الأخير، وذلك بأن اعترضوا طريقه وأشهر الأول بوجهه سلاحا ناريا، مهددا إياه، واستولوا على السيارة، والمنقولات، كما حازوا سلاحا ناريا "مسدس"، وسلب المتهمون من الأول إلى الثالث مبلغا نقديا من المجنى عليه.

وقال المجنى عيه " محمد.س.م" خلال التحقيقات، إنه يعمل سائق على السيارة الخاصة بالثانى ماركة مرسيدس نقل، وأثناء توقفه أعلى الطريق الدائرى، قبل نزلة الرماية، فوجئ بخروج 3 متهمين عليه وانقضاض باقى المتهمين من اليمين، وأحدهم برفقته مسدس، وفتحوا الباب، وتعدوا عليه بالضرب، وتوثيقه بالحبال وتغمية عيناه، وقام أحدهم بقيادة السيارة، وإلقائه بعد ذلك فى الجبل، وإطلاق أعيرة نارية صوبه، وسرق أحدهم هاتفه و4 آلاف جنيه كانت بحوزته والاتصال بمالك السيارة ، وطلبوا فدية منه 100 ألف جنيه، وتوصلوا بعد ذلك فى الاتفاق إلى 70 ألفا.