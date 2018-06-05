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السباح الفرنسى لوكونت يبدأ محاولة لعبور المحيط الهادى

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:44 ص
السباح الفرنسى لوكونت يبدأ محاولة لعبور المحيط الهادى السباح الفرنسى بن لوكونت
طوكيو (رويترز)
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بدأ الفرنسى بن لوكونت، سباح المسافات الطويلة، اليوم الثلاثاء محاولته ليصبح أول شخص يعبر المحيط الهادى.

وانطلق لوكونت من الساحل الشرقى لليابان وسبح معه طفلاه ماكس وآنا بضع مئات الأمتار قبل ترك السباح الفرنسى البالغ من العمر 50 عاما لمواصلة مهمته بعبور أكبر مجرى مائى فى العالم.

ويأمل لوكونت، الذى سبح عبر المحيط الأطلسى عام 1998، أن يرى طفليه فى سان فرانسيسكو بعد رحلة تمتد 9100 كيلومتر والتى من المتوقع أن تستغرق أكثر من 6 أشهر.

وقال لوكونت لرويترز الأسبوع الماضى إنه يهدف يوميا إلى السباحة ثمانى ساعات وحرق ثمانية آلاف سعر حرارى.

وستنتفع أكثر من 27 منظمة علمية مختلفة، بعضها منظمات طبية وبعضها معنية بعلوم المحيطات، بالبيانات التى سيجمعها الفريق الداعم للوكونت خلال رحلته.

وستركز الكثير من الأبحاث على تلوث المحيط الهادى بكميات كبيرة من النفايات البلاستيكية.

وتأتى انطلاقة لوكونت فى اليوم العالمى للبيئة وقال إنه معنى بتأثير التلوث البلاستيكى المنتشر على النظام البيئى البحرى.

ويمكن متابعة تقدم لوكونت عبر موقع (سيكر دوت كوم) الإلكترونى للمتابعة المباشرة.

 


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