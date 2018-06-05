الرئيس التونسى يدعو لاعبى منتخب بلاده لتقديم مستوى مشرف فى المونديال

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دعا الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، لاعبى منتخب بلاده لكرة القدم إلى بذل قصارى جهدهم لتقديم مستوى مشرّف ومتميّز يعكس ما بلغته الرياضة التونسية، وتدخل الفرحة إلى قلوب ملايين التونسيين، جاء ذلك لدى استقبال الرئيس التونسى للاعبى المنتخب الوطنى، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، ومدرب المنتخب نبيل معلول قبل سفرهم إلى روسيا للمشاركة فى نهائيات كأس العالم التى ستنطلق يوم 14 يونيو الجارى.

واطّلع الرئيس التونسى بهذه المناسبة على عرض قدّمه رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء لمكوّنات مشروع المدينة الرياضية لكرة القدم، الذى تناهز تكلفته 13 مليون دينار وسيدخل حيّز العمل قريبا، ويتكوّن من نزل للمنتخب الوطنى ومركز طبى رياضى ودار للرابطات الوطنيّة ودار الحكّام وقاعة رياضة وملاعب، حضر اللقاء وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارنى وكاتب الدولة المكلّف بالرياضة عماد الجبرى.