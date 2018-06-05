الرئيس الأفغانى يدعم فتوى تحريم الهجمات الانتحارية بعد هجوم أمس

كابول (رويترز)

أدان الرئيس الأفغانى أشرف عبد الغنى تفجيرا انتحاريا خارج سرادق للسلام اجتمع فيه رجال دين مسلمون فى كابول أمس الاثنين، وعبر عن دعمه لفتواهم بتحريم الهجمات الانتحارية التى قال إنها تتعارض مع تعاليم الإسلام.

وأسفر التفجير عن سقوط 14 قتيلا بينهم سبعة رجال دين وهو الأحدث ضمن سلسلة هجمات سلطت الضوء على تدهور الأمن قبل الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس البلدية المقررة فى 20 أكتوبر.

وقال عبد الغنى فى كلمة عبر الفيديو لتأييد فتوى تحريم التفجيرات الانتحارية "إن الهجوم الذي استهدف تجمعا كبيرا لرجال وعلماء دين من مختلف أنحاء البلاد هو هجوم فى حقيقة الأمر على ورثة نبى الإسلام وقيم الإسلام".

وأضاف "الحرب المفروضة على أفغانستان تودى للأسف بحياة أطفالنا الأبرياء يوميا".

وأعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن الهجوم دون أن يقدم دليلا على ذلك.

ونفت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. وتقاتل طالبان لفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية بعد الإطاحة بها من الحكم عام 2001 على يد قوات مدعومة من الولايات المتحدة.

واجتمع أكثر من ألفى عالم دين من أنحاء البلاد يومى الأحد والاثنين فى سرادق لويا جيركا (المجلس الأعلى للقبائل) لشجب الصراع الدائر منذ سنوات. وأصدروا فتوى بتحريم التفجيرات الانتحارية وطالبوا متشددى حركة طالبان بإعادة السلام مما يسمح للقوات الأجنبية بمغادرة البلاد.

وقتل العشرات فى سلسلة تفجيرات بالعاصمة كابول خلال الشهور القليلة الماضية ولم تظهر إشارة على انحسار العنف خلال شهر رمضان.

وقال مسؤول تعليمى إقليمى إن انفجارا وقع قرب مدرسة للفتيات فى إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء لكن لم يصب أحد. وكانت المدرسة قد أعلنت عن إجازة لمدة يومين بعد أن تلقت تهديدات.

وأجبر انتشار عنف طالبان والجماعات المتشددة الأخرى مدارس كثيرة على إغلاق أبوابها مما يقوض المكاسب الهشة التى تحققت فى مجال تعليم الفتيات فى بلد لا يتلقى الملايين فيه التعليم.