الدولة تدعم المواطن.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات أول يوليو

وافق أمس مجلس النواب على زيادة علاوات الموظفين وأصحاب المعاشات بقيمة 55 مليار جنيه قيمة شاملة الإعفاء الضريبى

أولاً: أصحاب المعاشات

69.5 مليار تم تخصيصها هذا العام لدعم صندوق المعاشات

15% نسبة زيادة المعاشات

125 جنيها.. الحد الأدنى للزيادة

626 جنيهًا.. الحد الأقصى للزيادة

750 جنيها.. الحد الأدنى للمعاشات

28 مليار جنيه.. تتحملها الموازنة العامة للدولة بعد الزيادة

ثانيا : الموظفون والعاملون بالدولة

22 مليار جنيه.. تكلفة رفع رواتب العاملين بالدولة

علاوتان للموظفين والعاملين فى الدولة وبدء صرفهما أول يوليو المقبل

العلاوة الأولى خاصة

65 جنيها.. قيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

65 جنيها شهريا.. علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

ثانيا العلاوة الاستثنائية

160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها

150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة

140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها أو ما يعادل كل منها

كم يبلغ الحد الأدنى للزيادة فى أقل راتب للموظفين بالدولة ؟

225 جنيها شهريا وهى إجمالى 65 جنيه العلاوة الخاصة + 160 العلاوة الاستثنائية



