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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:28 م
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الدولة تدعم المواطن.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات أول يوليو

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:51 م
الدولة تدعم المواطن.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات أول يوليو المعاشات
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وافق أمس مجلس النواب على زيادة علاوات الموظفين وأصحاب المعاشات بقيمة 55 مليار جنيه قيمة شاملة الإعفاء الضريبى

أولاً: أصحاب المعاشات

69.5 مليار تم تخصيصها هذا العام لدعم صندوق المعاشات

15% نسبة زيادة المعاشات

125 جنيها.. الحد الأدنى للزيادة

626 جنيهًا.. الحد الأقصى للزيادة

750 جنيها.. الحد الأدنى للمعاشات

28 مليار جنيه.. تتحملها الموازنة العامة للدولة بعد الزيادة

ثانيا : الموظفون والعاملون بالدولة

22 مليار جنيه.. تكلفة رفع رواتب العاملين بالدولة

علاوتان للموظفين والعاملين فى الدولة وبدء صرفهما أول يوليو المقبل 

العلاوة الأولى خاصة

65 جنيها.. قيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

65 جنيها شهريا.. علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

ثانيا العلاوة الاستثنائية 

 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها

150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة

 140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها أو ما يعادل كل منها

كم يبلغ الحد الأدنى للزيادة فى أقل راتب للموظفين بالدولة ؟ 

 225 جنيها شهريا   وهى إجمالى 65 جنيه العلاوة الخاصة + 160 العلاوة الاستثنائية 

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الدولة

المواطن

زيادة مرتبات

المعاشات




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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

ربنا يستر

معلش ممكن محدش يوافقني الرأي ولكن أنا خايف تكون العلاوة مقدمة لموجة غلاء تعصف بنا والله أحنا مش ناقصين فعلا، ولا هو لازم مصر تبقى فوضى. حسبي الله ونعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

mohamed

حرام عليكم بجد

أولا المعاشات تم رفع الحد الأدنى للزيادة ل 150 جنيه وليس 125 ثانيا العلاوة الاستثنائية تم زيادتها لتصبح 200 جنيه للدرجة الرابعة فما دونها 190 جنيه للدرجات الأولى والثانية والثالثة 180 جنيه لدرجة المدير العام فما فوق ارجو التعديل والمراجعة

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