الداخلية تكشر عن أنيابها وتزيل عشرات التعديات على أملاك الدولة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

ووجهت لأجهزة الأمنية بمديريات أمن (كفرالشيخ ، الفيوم ، المنوفية ، البحيرة ، سوهاج ، الأقصر ، قنا) عدة حملات إزالة مكبرة ، حيث أزالت مديرية أمن كفر الشيخ 7 حالات تعدي، و111 بالفيوم، و19 في المنوفية، و10 بالبحيرة و80 بسوهاج و11 في الأقصر، و60 في قنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.