الخشت يوقع بروتوكول تعاون مع سفير أسبانيا لاستقدام أساتذة أسبان بجامعة القاهرة

وائل ربيعى

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أرتورو أبييو السفير الأسبانى بالقاهرة والوفد المرافق له؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية في مجال استقدام أساتذة اسبان للتدريس بجامعة القاهرة.

ووقع البروتوكول، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والسفير الاسباني بالقاهرة، بحضور الدكتور عمرو عدلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبعض عمداء الكليات بالجامعة، والوفد المرافق للسفير.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أن جامعة القاهرة ترحب بالانفتاح على أسبانيا كثقافة ولغة وتاريخ وشعب، مضيفاً أن الجامعة حريصة على فتح الأبواب أمام العقول من مختلف الثقافات، موضحاً أن الإنسانية لا تتقدم إلا بارتقاء الحضارات وتواصلها.

وأشار الخشت، إلي أن الشعب المصري يعرف جيداً اسبانيا، وهي شريكة في ثقافة البحر المتوسط التي تعد في قلب ثقافة العالم عبر التاريخ، قائلا: "أنا شخصياً أشعر أن هناك قواسم مشتركة بين الحضارة والشعب الاسباني والحضارة والشعب المصرى "، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون في المستقبل من أجل نشر اللغة والفكر الاسباني ونقل اللغة والفكر العربى المصرى، مشيراً إلي أهمية التعاون مع الجامعات الإسبانية فى مجالات الإعلام، والعلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية.