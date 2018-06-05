الخارجية العراقية: سنلاحق قضائيا وسائل إعلام عربية تهدف للإساءة إلينا

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها ستلاحق قضائيا وسائل إعلام عربية تهدف إلى الإساءة للعراق، دون أن تسمى هذه الوسائل.

وقال ‏المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب، فى بيان أوردته قناة "السومرية" نيوز مساء اليوم الثلاثاء، إن محاولات تزييف التصريحات وابتداعها من قبل صحف ووسائل اعلام عربية تم رصد سلوكها غير المهنى بهدف الإساءة للعراق، وسوف تواجه الوزارة ذلك بالملاحقة القضائية لهذه الصحف والقنوات.

وطالب محجوب الحكومات الصديقة والشقيقة بمحاسبة المتجاوزين للحريات الصحفية وفق القانون، كونها تسيء إلى علاقات العراق بتلك الدول، فيما لم يحدد البيان هذه الدول أو وسائل الإعلام المقصودة.