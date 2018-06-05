الخارجية الصينية: زيارة فلاديمير بوتين إلى بكين تعزز العلاقات الثنائية

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين المرتقبة لها فى الفترة من 8 إلى 10 يونيو الجارى لحضور قمة تشينجداو لمنظمة شانجهاى للتعاون، ستعطى دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون يينج، أن زيارة بوتين للصين ستكون الأولى فى فترة رئاسته الجديدة، وكذلك أول لقاء بين رئيسى الدولتين خلال العام الجارى، وأكدت أهمية التخطيط لتنمية العلاقات الصينية – الروسية، وتعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

وذكرت المتحدثة أن الرئيس الصينى شى جين بينج، وبوتين، سيجريان محادثات يتبادلان خلالها الآراء حول العلاقات الثنائية والتعاون فى المجالات الرئيسية والقضايا العالمية والإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتوقعت "هوا"، أن يصدر الجانبان وثائق سياسية مهمة ويوقعان سلسلة من اتفاقيات التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، وأضافت المتحدثة "نعتقد أنه من خلال الجهود المشتركة من الجانبين ستكون الزيارة ناجحة ومثمرة وتعطى دفعة قوية جديدة لتنمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا".