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الحكومة تقرر استيراد الكميات اللازمة من الأرز للسوق المحلية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:51 م
الحكومة تقرر استيراد الكميات اللازمة من الأرز للسوق المحلية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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قررت الحكومة استيراد الكميات اللازمة من الأرز "أبيض – جاهز للتبيض - شعير"، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصرى، وذلك بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم بحضور وزيرى التموين والزراعة وممثلى عدد من الجهات المعنية.

 

وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض من الأرز لضبط السوق، منعاً لأى اختناقات خلال المرحلة المقبلة.

 

كما تقرر خلال الاجتماع تكليف وزارة المالية بدراسة إنشاء وحدة لتأمين المخاطر ضد تقلبات أسعار السوق عند استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية التى تقوم الدولة باستيرادها مثل المنتجات البترولية والزيت الخام والقمح.

 

صور اجتماع بشان الارز
صور اجتماع بشان الارز

 

 


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