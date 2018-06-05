الحكومة الإيطالية الجديدة تفوز بأول اقتراع على الثقة فى مجلس الشيوخ

أ ف ب

نالت الحكومة الايطالية الشعبوية الجديدة برئاسة جوزيبى كونتى الثلاثاء ثقة مجلس الشيوخ عشية تصويت مماثل فى مجلس النواب.

وأعلنت رئيسة مجلس الشيوخ اليزابيتا البرتى كاسيلاتى ان تحالف حركة خمس نجوم والرابطة (يمين متطرف) نال 171 صوتا مقابل معارضة 117 صوتا وامتناع 25 عن التصويت.

وكان كونتى دافع فى وقت سابق بحماسة أمام البرلمان عن السياسة "الشعبوية" التى يريد انتهاجها والتى تقوم على مكافحة "تجارة" الهجرة وتحفيز النمو والانفتاح على روسيا.

وقال كونتى الذى تولى الجمعة رئاسة أول حكومة شعبوية فى ايطاليا التى شاركت فى تأسيس الاتحاد الاوروبى "اذا كانت الشعبوية معناها الاستماع الى حاجات الناس فنحن نتبناها".

ويتوجه رئيس الحكومة الجديدة الى كندا فى نهاية الاسبوع حيث يشارك للمرة الاولى فى قمة مجموعة السبع ويلتقى نظراءه الغربيين.