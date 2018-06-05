الحريرى: مشاورات تشكيل الحكومة تسير بوتيرة متسارعة وأحرص على انتقاء الكفاءات

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أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريرى، أن مشاورات تشكيل الحكومة تسير على قدم وساق وبوتيرة متسارعة، حرصا على إرساء دعائم الاستقرار فى الدولة اللبنانية، جاء ذلك خلال استقبال الحريرى وفدا من مجلس الأعمال اللبنانى – السعودى، برئاسة رؤوف أبو زكى، حيث جرى خلال اللقاء التداول فى الأوضاع الاقتصادية العامة.

وأشار الحريرى، إلى حرصه على اختيار عناصر وزارية تتمتع بالكفاءة حتى تتمكن الحكومة الجديدة من تولى المسئوليات والقيام بالمشروعات، خصوصا ما هو مطروح فى إطار مؤتمر سيدر (دعم الاقتصاد اللبنانى) والتى ستكون موضع اهتمام ودرس سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، من جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال اللبنانى – السعودى، إن المجلس الذى يضم كبار رجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية فى لبنان، يعمل حاليا على التحضير لانعقاد ملتقى سعودى - لبنانى اقتصادى فى 13 يوليو المقبل فى بيروت بمشاركة رجال أعمال سعوديين ولبنانيين.

وأضاف أن الملتقى يأتى فى إطار منتدى الاقتصاد العربى الذى ينعقد فى 12 يوليو المقبل بحضور ورعاية رئيس الوزراء اللبنانى ومشاركة نحو 600 مسئول وخبير اقتصادى ورجال أعمال من حوالى 30 دولة عربية وأجنبية.. مشيرا إلى أنه ستكون هناك مشاركة سعودية وأخرى كويتية رفيعة المستوى برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم.

ولفت إلى أنه تم استعراض القضايا الاقتصادية التى تهم لبنان والسعودية، واحتمال القيام بزيارات متبادلة من القطاع الخاص فى البلدين، وسيعقب الملتقى زيارة وفد اقتصادى لبنانى - سعودى إلى الرياض للقاء الغرف السعودية وبخاصة مجلس غرف التجارة والصناعة السعودى وبعض المسئولين فى المملكة، مؤكدا أن كافة هذه النشاطات من شأنها تعزيز وتحريك العلاقات وتنشيطها.