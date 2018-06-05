الجيش الوطنى الليبى يعلن القبض على إرهابيين أثناء تقدمهم داخل مدينة درنة

كتب : أحمد جمعة

أكدت القوات المسلحة الليبية إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين أثناء تقدمهم داخل مدينة درنة شرق البلاد.

كان مسئول عسكرى ليبى قد أكدت تحرير قوات الجيش الليبى لحى البكوش فى درنة والمتاخم لحى الساحل الشرقى بالكامل، مؤكدا أن قوات الجيش تمكنت من طرد المليشيات الإرهابية لوسط لمدينة درنة.

وأكد المسئول الليبى فى قوات الجيش الوطنى الليبى تقوم بملاحقة الإرهابيين فى شارع الجيش الممتد لمسجد الصحابة، مشيرا إلى أن اشتباكات عنيفة تجرى فى هذه الأثناء بين الإرهابيين وقوات الجيش الليبى.