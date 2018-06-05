الجيش الليبى يمشط "باب طبرق" وميناء درنة بعد تحريرهما من الإرهابيين

كتب أحمد جمعة

تمشط قوات الجيش الوطنى الليبى ميناء درنة ومنطقة باب طبرق وفندق لؤلؤة درنة، وذلك عقب تحريرها بالكامل على يد قوات الجيش الوطنى الليبى.

واقتحمت القوات الخاصة الليبية، صباح اليوم الثلاثاء، محيط مسجد الصحابة وسط درنة، بعد أن بسطت قوات الجيش الليبى سيطرتها على أكثر من 75% من مدينة درنة وانتزعتها من أيدى الجماعات الإرهابية.

ودخلت صباح أمس قوات الجيش الليبى إلى مدينة درنة، وقد استقبلتها الأهالى بفرحة عارمة، وسط زغاريد النساء وأغانى المواطنين التى تعبر عن شكرهم للقوات المسلحة الليبية لتخليصهم من الجماعات المتطرفة بالمدينة.

ونشرت شعبة الإعلام الحربى مقطع فيديو يظهر فرحة الأهالى خلال دخول آليات القوات المسلحة الليبية للمدينة، والتحام رجال الجيش الليبى بالأهالى الفرحين والمهللين لهم لتخليصهم من قبضة الجماعات الإرهابية.