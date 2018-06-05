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التعليم: المطبعة السرية أكدت عدم صحة الأسئلة المتداولة لاقتصاد الثانوية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:53 ص
التعليم: المطبعة السرية أكدت عدم صحة الأسئلة المتداولة لاقتصاد الثانوية امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب ــ محمود طه حسين
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا صحة لما تم نشره بشأن ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من نشر بعض نماذج الأسئلة الخاصة بامتحان مادة الاقتصاد.

 وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، فى بيان صحفى اليوم الثلاقاء، أنه علي الفور تم التواصل مع المطبعة السرية التي أكدت عدم صحة كل ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الأسئلة لا تمت بصلة لامتحان  مادة الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس  الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر  559546 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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