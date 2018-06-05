التحالف العسكرى فى اليمن يعلن اعتراض صاروخ جديد فوق السعودية

الرياض (أ ف ب)

أعلن التحالف العسكرى فى اليمن الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوى السعودية اعترضت صاروخا بالستيا ـطلقه المتمردون اليمنيون على مدينة ينبع غرب المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركى المالكى فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "رصدت قوات الدفاع الجوى للتحالف إطلاق صاروخ بالستى من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضى اليمنية باتجاه أراضى المملكة".

وأضاف البيان ان "الصاروخ كان باتجاه مدينة ينبع وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وبحسب المالكى "تمكنت قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى من اعتراضه وتدميره، دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات".

ويأتى اطلاق الصاروخ بينما تضاعفت الجهود التى تبذلها الأمم المتحدة فى اليمن لتجنب اندلاع معركة عسكرية فى ميناء الحديدة (غرب) الذى يسيطر عليه المتمردون، مع تقدم القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية والامارات نحو الميناء.

ويقوم مبعوث الامين العام للامم المتحدة الجديد الى اليمن مارتن غريفيث حاليا بزيارة الى صنعاء لاجراء محادثات مع قادة المتمردين الحوثيين.

ومنذ نوفمبر كثّف الحوثيون اطلاق الصواريخ البالستية على السعودية. ويعلن التحالف عادة اعتراض القوات للسعودية لهذه الصواريخ.