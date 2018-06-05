البيت الأبيض: قمة ترامب وكيم ستعقد بفندق كابيلا بجزيرة سياحية فى سنغافورة

أ ف ب

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن القمة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون بعد أسبوع ستعقد فى فندق كابيلا فى جزيرة سنتوسا السياحية فى سنغافورة.

وتضم هذه الجزيرة منتجعات سياحية عدة وملاعب جولف معروفة.

وقالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض ساره ساندرز أن "المكان الذى تقرر لقمة سنغافورة بين الرئيس وكيم جونج أون سيكون فندق كابيلا فى جزيرة سنتوسا".

وأضافت "نحن نشكر للمضيفين فى سنغافورة حسن ضيافتهم".

ولم يعط البيت الابيض تفاصيل كثيرة حول هذا اللقاء التاريخى، مكتفيا بالقول ان أول لقاء ثنائى بين ترامب وكيم سيعقد عند الساعة التاسعة صباحا (01,00 ت غ) فى 12 يونيو.

وفندق كابيلا الفخم فى جزيرة سنتوسا بعيد عن التجمعات السكنية وبالتالى يمكن ضمان أمنه بشكل أسهل.

وتطالب واشنطن بنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بشكل "كامل ويمكن التحقق منه ولا عودة عنه"، مبدية استعدادها لتقديم ضمانات "لأمن" النظام.