البورصة تقلص خسائرها بمنتصف التعاملات وسط استمرار ضغوط مبيعات المصريين

كتب هانى الحوتى

قلصت مؤشرات البورصة، خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، من خسائرها خلال الساعة الأولى من بدء التداول، وسط استمرار الضغوط البيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.94%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 2.50%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.76%.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.68%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.99%، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12%.

وقال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن التراجع الجماعى لمؤشرات البورصة المصرية، غير مبرر سوى بأنه استباق لأى قرارات حكوميه خاصة بالموازنة العامة الجديدة، بالإضافة إلى إعادة ظبط نسب سهمى جلوبال تيليكوم والسويدى اليكتريك فى المحافظ نظرا لخروج السهم الأول من الثلاثه الكبار فى المؤشر ودخول السويدى بدلا منه.

وتوقع جاب الله، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، انتهاء التراجع بنسبة 90%، على أن تتحرك البورصة عرضيا ما بين مستويات 1600 وحتى 15600 نقطة.

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