البنتاجون: ليس لدينا أى قاعدة عسكرية فى مدينة سنجار العراقية

واشنطن (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لشئون القيادة الوسطى إريك باهون أن القوات الأمريكية فى العراق ليس لديها أى قاعدة عسكرية فى مدينة سنجار شمال العراق.

وقال باهون ـ لقناة (الحرة) الأخبارية اليوم الثلاثاء، "إن القوات الأمريكية قد تكون استحدثت موقعا مؤقتا بمشاركة القوات العراقية فى نقطة معينة لمواجهة تهديد أمنى، موضحا أن تحرك القوات الأمريكية داخل العراق يتم بالتنسيق مع وزارة الدفاع العراقية وبموافقتها".

وكان قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبورى قد نفى تلك الأنباء التى تحدثت عن إنشاء قاعد عسكرية أمريكية فى سنجار، معتبرا أنها أخبار صدرت عن جهات غير موثوقة وعارية عن الصحة.