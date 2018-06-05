الإحصاء: 73.2 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال عام بعد عبور 17 ألف ناقلة

كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن كتيب "اللمحة الإحصائية" لعام 2018، أن إجمالى إيرادات قناة السويس خلال العام المالى الماضى 2016/ 2017، بلغت ما يعادل 73.2 مليار جنيه، مقابل 41.3 مليار جنيه فى العام المالى السابق له 2015/ 2016، بارتفاع بلغت قيمته 31.9 مليار جنيه.

وأوضح الجهاز، فى الكتيب الصادر عنه اليوم، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية له، أنه خلال العام المالى الماضى 2016/ 2017 شهدت قناة السويس عبور ما يزيد عن 17 ألف سفينة وناقلة، بحمولة صافية بلغ حجمها 995.1 مليون طن، مقابل 987.1 مليون طن فى العام المالى السابق له 2015/ 2016.