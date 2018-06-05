video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:37 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال العام المالى الماضى 2016/ 2017...

الإحصاء: 73.2 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال عام بعد عبور 17 ألف ناقلة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:15 م
الإحصاء: 73.2 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال عام بعد عبور 17 ألف ناقلة قناة السويس- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن كتيب "اللمحة الإحصائية" لعام 2018، أن إجمالى إيرادات قناة السويس خلال العام المالى الماضى 2016/ 2017، بلغت ما يعادل 73.2 مليار جنيه، مقابل 41.3 مليار جنيه فى العام المالى السابق له 2015/ 2016، بارتفاع بلغت قيمته 31.9 مليار جنيه.

 

وأوضح الجهاز، فى الكتيب الصادر عنه اليوم، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية له، أنه خلال العام المالى الماضى 2016/ 2017 شهدت قناة السويس عبور ما يزيد عن 17 ألف سفينة وناقلة، بحمولة صافية بلغ حجمها 995.1 مليون طن، مقابل 987.1 مليون طن فى العام المالى السابق له 2015/ 2016.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإحصاء: 46.8% من السكان داخل قوة العمل.. 41.8% مشتغلين و5% متعطلين

قناة السويس

ايرادات قناة السويس

العام المالى الماضى

اخبار الاقتصاد المصرى

اللمحة الاحصائية

جهاز الاحصاء




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة