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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:18 م
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الأمم المتحدة تدعم زيادة العقوبات ضد زعماء جنوب السودان

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:55 م
الأمم المتحدة تدعم زيادة العقوبات ضد زعماء جنوب السودان رئيس جنوب السودان سيلفا كير
رويترز
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دعم مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة لمساعدات الإغاثة الطارئة أمس الاثنين قرارا للدول الكبرى بتجديد العقوبات على زعماء جنوب السودان وبحث فرض تجميد على الأصول وعلى السفر في مسعى للضغط على كل الأطراف لإنهاء الصراع المُستمر منذ خمس سنوات.

وأضاف لوكوك الذي زار جنوب السودان في منتصف مايو أيار أنه رغم عمليات الخطف والقتل والنهب سيستمر موظفو الإغاثة في عملهم بهذا البلد حيث يعتمد سبعة ملايين على المعونات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ووافق مجلس الأمن الدولي في 31 مايو أيار على تجديد بعض العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو والنظر في فرض حظر على سفر وعلى أصول ستة زعماء في جنوب السودان إذا لم يتوقف الصراع بحلول 30 يوليو تموز.

وقال لوكوك في إفادة صحفية في جنيف أمس الاثنين (4 يونيو حزيران) "أعتقد أن الإجراءات، التي تؤثر بصورة مباشرة وبدرجة أكبر على المصالح الاقتصادية وغيرها من المصالح لمن يسيطرون على التشكيلات العسكرية وكذلك المسلحين، تعد مجالا مهما للبحث".

وأضاف أن إجراءات مثل حظر تأشيرات السفر والعقوبات الاقتصادية جرى استخدامها كوسائل في صراعات أخرى.

وقال "هناك مخاوف كثيرة بشأن كيفية ثراء أطراف كثيرة في الصراع من النفط والذهب ...وغيرها من الموارد الطبيعية. كما أن هناك مخاوف كثيرة من أن جزءا كبيرا من ثروة جنوب السودان موجود خارج البلد".

 

 


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