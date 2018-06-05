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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:52 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:14 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، منها، تحذير الأرصاد من موجة حارة تبدأ بعد غد الخميس، وموافقة مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء، باستيراد الكميات اللازمة من الأرز

1
 

الحكومة تقرر استيراد الكميات اللازمة من الأرز للسوق المحلية

 

2

السيسى يشدد على أهمية تقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجاليات المصرية فى الخارج

3
 

البرلمان يوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 - صور

 

4

إحباط مخطط إرهابى لتنفيذ أعمال عدائية بسيناء.. الأمن يشتبك مع خلية إرهابية بدائرى العريش ويقتل 15 متطرفا

5
 

عمليات التعليم: 13 حالة غش حصيلة اليوم الثانى لامتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب النجاح فى عينة العربى

6
 

قوات الجيش الليبى تحرر حى البكوش المتاخم للساحل الشرقى لمدينة درنة

 

7
 

وفاة أحمد سعيد مؤسس "صوت العرب" الذي أقلق بصوته الاحتلال الأجنبي للدول العربية

 

8
 

الأرصاد: موجة حارة بدءا من الخميس.. والعظمى بالقاهرة تصل 41 درجة

 

9
 

المنتخب يصل بروكسل استعدادا لخوض ودية بلجيكا غدا

 

10

راموس يستفز المصريين: إصابة صلاح تم تضخيمها وكان بإمكانه إكمال النهائى

 


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