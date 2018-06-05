استطلاع: غالبية الأمريكيين يتوقعون وجود تدخل أجنبى فى انتخابات التجديد النصفى

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أظهر استطلاع للرأى أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن حكومة أجنبية ستحاول التدخل فى انتخابات التجديد النصفى الأمريكية، وأوضح الاستطلاع - الذى أجرته مؤسستا (أكسيوس) و(سيرفى مونكى) الأمريكيتين على 2499 شخصا، الشهر الماضى، ونُشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء - أن 58% ممن خضعوا للاستطلاع قالوا إنه من المحتمل للغاية أو من المحتمل بعض الشئ أن تحاول حكومة أجنبية وتتمكن من التأثير على انتخابات التجديد النصفى الأمريكية المقررة فى نوفمبر المقبل، بينما رأى 38% أنه من غير المحتمل حدوث تدخل من حكومة أجنبية، أو أنه من المؤكد عدم حدوث ذلك، حسب ما أفاد الموقع الإلكترونى لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية.

وأبدى 77% من الديمقراطيين المشاركين فى الاستطلاع قناعتهم بأنه من المحتمل للغاية أو من المحتمل بعض الشئ أن تتدخل قوى غربية فى الانتخابات، مقارنة بـ42% من الجمهوريين الذين يرون احتمالية قوية لحدوث ذلك، بالإضافة إلى ذلك، قال 64% من المشاركين إنهم واثقون من أنه يتم حساب أصواتهم بطريقة صحيحة خلال الانتخابات المقبلة، فيما أكد أكثر من ثلث المشاركين (34%) أنهم ليسوا واثقين جدا أو ليسوا واثقين على الإطلاق فى أن يتم حساب أصواتهم بطريقة صحيحة.

وكان استطلاع أجرته "أكسيوس"، فى مارس الماضى، بيّن أن غالبية المشاركين لا يعتقدون أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيمنع الحكومات الأجنبية من التدخل فى انتخابات التجديد النصفى، وتُتهم روسيا بالتدخل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، التى أجريت فى 2016، لصالح ترامب الذى تتهم حملته بدورها بالتواطؤ مع موسكو، الأمر الذى ينفيه الطرفان ويخضع للتحقيق إلى الآن من جانب السلطات الأمريكية.