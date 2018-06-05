video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:03 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: غالبية الأمريكيين يتوقعون وجود تدخل أجنبى فى انتخابات التجديد النصفى

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:40 م
استطلاع: غالبية الأمريكيين يتوقعون وجود تدخل أجنبى فى انتخابات التجديد النصفى انتخابات أمريكية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أظهر استطلاع للرأى أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن حكومة أجنبية ستحاول التدخل فى انتخابات التجديد النصفى الأمريكية، وأوضح الاستطلاع - الذى أجرته مؤسستا (أكسيوس) و(سيرفى مونكى) الأمريكيتين على 2499 شخصا، الشهر الماضى، ونُشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء - أن 58% ممن خضعوا للاستطلاع قالوا إنه من المحتمل للغاية أو من المحتمل بعض الشئ أن تحاول حكومة أجنبية وتتمكن من التأثير على انتخابات التجديد النصفى الأمريكية المقررة فى نوفمبر المقبل، بينما رأى 38% أنه من غير المحتمل حدوث تدخل من حكومة أجنبية، أو أنه من المؤكد عدم حدوث ذلك، حسب ما أفاد الموقع الإلكترونى لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية.

وأبدى 77% من الديمقراطيين المشاركين فى الاستطلاع قناعتهم بأنه من المحتمل للغاية أو من المحتمل بعض الشئ أن تتدخل قوى غربية فى الانتخابات، مقارنة بـ42% من الجمهوريين الذين يرون احتمالية قوية لحدوث ذلك، بالإضافة إلى ذلك، قال 64% من المشاركين إنهم واثقون من أنه يتم حساب أصواتهم بطريقة صحيحة خلال الانتخابات المقبلة، فيما أكد أكثر من ثلث المشاركين (34%) أنهم ليسوا واثقين جدا أو ليسوا واثقين على الإطلاق فى أن يتم حساب أصواتهم بطريقة صحيحة.

وكان استطلاع أجرته "أكسيوس"، فى مارس الماضى، بيّن أن غالبية المشاركين لا يعتقدون أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيمنع الحكومات الأجنبية من التدخل فى انتخابات التجديد النصفى، وتُتهم روسيا بالتدخل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، التى أجريت فى 2016، لصالح ترامب الذى تتهم حملته بدورها بالتواطؤ مع موسكو، الأمر الذى ينفيه الطرفان ويخضع للتحقيق إلى الآن من جانب السلطات الأمريكية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دونالد ترامب فى خطر مجددا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفى.. واشنطن بوست: المحقق الخاص روبرت مولر أثار احتمال استدعاء الرئيس لسؤاله فى قضية التدخل الروسى.. وCNN تؤكد: الصدام قد يسفر عن معركة قانونية طويلة

اخبار عالمية

الانتخابات الامريكية

روسيا

الحكومة الامريكية

دونالد ترامب

الرئيس الامريكى

اخبار العالم

اخبار امريكا




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة