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استطلاع رأى: تراجع شعبية الحكومة الائتلافية فى السويد

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:54 ص
استطلاع رأى: تراجع شعبية الحكومة الائتلافية فى السويد رئيس وزراء السويد
ستوكهولم (رويترز)
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أظهر استطلاع للرأى أجراه مكتب الإحصاءات فى السويد اليوم الثلاثاء، تراجع التأييد لائتلاف حكومة الأقلية التى تمثل تيار يسار الوسط إلى 32.6 % من 36.4 % فى نوفمبر.

وأفاد الاستطلاع بأن حزب اليسار سيحصل مع شركائه الديمقراطيين الاشتراكيين والخضر على تأييد بنسبة 40.0 % إذا ما أجريت انتخابات الآن بالمقارنة مع 43.4 بالمئة فى نوفمبر.

وزادت شعبية الديمقراطيين المناهضين للمهاجرين إلى 18.5 % من 14.8 %.

ومن المقرر أن تجرى السويد انتخابات عامة فى سبتمبر المقبل.

وشمل الاستطلاع، وهو الأكبر فى البلاد ويجرى مرتين فى العام، ما يزيد قليلا على 4600 مقابلة أجريت فى الفترة من 27 إلى 29 أبريل.

 


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