video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:27 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

استدعاء وزير داخلية ساركوزى أمام القضاء بشأن قضية التمويل الليبى

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:57 م
استدعاء وزير داخلية ساركوزى أمام القضاء بشأن قضية التمويل الليبى ساركوزى ـ معمر القذافى
باريس (أ ش أ)
إضافة تعليق

استمعت محكمة باريس اليوم الثلاثاء، إلى شهادة وزير الداخلية الأسبق كلود جيون فى قضية التمويل الليبى لحملة الانتخابات الرئاسية لنيكولا ساركوزى فى عام 2007.

ويعد هذا الاستجواب لكلود جيون - الذى شغل أيضا منصب أمين عام الإليزيه فى عهد ساركوزى (2007-2012)- الأول له منذ توجيه الاتهام له فى 7 مارس 2015 بتبييض الأموال والتهرب الضريبى على خلفيه تحويل مبلغ قيمته 500 ألف يورو لحسابه.

وكان الادعاء الفرنسى قد وجه فى مارس الماضى تهمة الفساد السلبى وإخفاء أموال عامة ليبية للرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى والتمويل غير القانونى لحملته الانتخابية.

ووجه القضاء الفرنسى الثلاثاء الماضى، اتهاما إلى وزير الموازنة السابق أريك فورت بالتواطؤ فى تمويل غير شرعى للحملة الانتخابية لساركوزى.

يذكر أن شرطة مكافحة الفساد الفرنسية أشارت فى سبتمبر 2017 إلى وجود حركة كبيرة للأموال نقدا قى أوساط ساركوزى مرشح اليمين فى رئاسيات 2007.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ساركوزى يدفع ببطلان إجراءات اتهامه فى قضية التمويل الليبى لحملته الانتخابية

صور.. توجيه الاتهام لـ"ساركوزى" فى قضية تمويل ليبى لحملته الانتخابية

التحقيق مع وزير داخلية فرنسا الأسبق حول شبهات بتمويل ليبى لحملة ساركوزى

ساركوزى

التمويل الليبى

وزير داخليه ساركوزى

كلود جيون

الانتخابات الفرنسيه




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة