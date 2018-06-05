استدعاء وزير داخلية ساركوزى أمام القضاء بشأن قضية التمويل الليبى

باريس (أ ش أ)

استمعت محكمة باريس اليوم الثلاثاء، إلى شهادة وزير الداخلية الأسبق كلود جيون فى قضية التمويل الليبى لحملة الانتخابات الرئاسية لنيكولا ساركوزى فى عام 2007.

ويعد هذا الاستجواب لكلود جيون - الذى شغل أيضا منصب أمين عام الإليزيه فى عهد ساركوزى (2007-2012)- الأول له منذ توجيه الاتهام له فى 7 مارس 2015 بتبييض الأموال والتهرب الضريبى على خلفيه تحويل مبلغ قيمته 500 ألف يورو لحسابه.

وكان الادعاء الفرنسى قد وجه فى مارس الماضى تهمة الفساد السلبى وإخفاء أموال عامة ليبية للرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى والتمويل غير القانونى لحملته الانتخابية.

ووجه القضاء الفرنسى الثلاثاء الماضى، اتهاما إلى وزير الموازنة السابق أريك فورت بالتواطؤ فى تمويل غير شرعى للحملة الانتخابية لساركوزى.

يذكر أن شرطة مكافحة الفساد الفرنسية أشارت فى سبتمبر 2017 إلى وجود حركة كبيرة للأموال نقدا قى أوساط ساركوزى مرشح اليمين فى رئاسيات 2007.