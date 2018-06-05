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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:00 م
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استبعاد 3 عمال من لجنة ثانوية أزهرية لدخولهم بالموبايل فى مدينة 15 مايو

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:57 ص
استبعاد 3 عمال من لجنة ثانوية أزهرية لدخولهم بالموبايل فى مدينة 15 مايو امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على
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قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحان الأحياء للشهادة الثانوية كان فى مستوى الطالب المتوسط،مشيرا إلى أن غرفة العمليات لم تستقبل سوى شكوى واحدة من غموض جزئية بسؤال بالامتحان.

وأضاف فى تصريحات لـ "اليوم السابع": " أخذنا الشكوى فى عين الاعتبار وتم بحثها على الفور وتبين عدم صحتها، مضيفا أنه مر اليوم الثلاثاء على لجنة معهد 15 مايو، وتم إنهاء عمل ثلاثة عمال كانوا يحملون الموبايل وتم استبدالهم بآخرين على الفور، لافتا إلى أن غرفة العمليات سوف تصدر تقريرا مفصلا بما شهدته لجان الامتحان اليوم بكل المناطق.

 

 


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الثانوية الازهرية

قطاع المعاهد الازهرية

الاحياء

15 مايو




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