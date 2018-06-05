إيرباص تطلق النسخة 6 بـ"حلق بأفكارك" للطلاب لإيجاد حلول لصناعة الطيران

كتب ــ أحمد مصطفى

أعلنت شركة إيرباص اليوم الثلاثاء، فى بيان لها عن إطلاق النسخة السادسة من المسابقة الطلابية "حلِّق بأفكارك"، والتي تستقطب الجيل المقبل من المبدعين لاقتراح وتطوير أفكار مبتكرة لصناعة الطيران. وتمثل المسابقة والتي تقام كل سنتين مهرجاناً للاحتفال بالإبداع والابتكار والذي يسهم في إيجاد حلول لتحديات صناعة الطيران.

وتتيح مسابقة "حلِّق بأفكارك" الفرصة لطلاب الجامعات من حول العالم، من مختلف التخصصات سواء الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، التسويق والتصميم وغيرها لإطلاق العنان للمبدعين بداخلها والعمل جنباً إلى جنب مع خبراء الصناعة في أحدث التقنيات الرقمية.

وتسعى إيرباص من خلال مسابقة "حلِّق بأفكارك" للوصول إلى أفكار تشكل ملامح مستقبل صناعة الطيران في العقود المقبلة، وإيجاد بيئة أكثر أماناً واستدامةً، وعالم أكثر تواصلاً وبشكل فعال. ومنذ انطلاقها في عام 2008، تلقت المسابقة مشاركات من أكثر من 20 ألف طالب يمثلون 650 جامعة من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وتمر الفرق المشاركة في مسابقة "حلِّق بأفكارك" بثلاث مراحل أساسية، حيث يتم خلال كل مرحلة تطوير المقترحات المقدمة بدعم من خبراء ومرشدين من شركة إيرباص. وبالإضافة إلى الانضمام إلى مواقع عمل إيرباص لتطوير أفكارهم، سيتنافس ما يصل إلى ستة مشاركين على الفوز بدعم مالي يقدر بقيمة ٤٥ ألف يورو إلى جانب فرصة لتطوير وتقديم فكرتهم لعالم الطيران.

ويقول مارك فونتين، مسئول التحول الرقمي في شركة إيرباص ومدير مسابقة "حلِّق بأفكارك": "تتيح لنا هذه المسابقة التواصل مع المبدعين الرقميين النوعيين، وتوجيه طاقاتهم وحماسهم لدعمنا في الوقوف على التحديات الهائلة التي نواجها خلال عملية التحول الرقمي. وبينما تدخل صناعتنا حقبة من التغيير والإمكانات الهائلة، فأنا متحمس لرؤية كيف سترتقي الفرق إلى مستوى التحدي."

ويمكن للطلاب من خلال مسابقة "حلِّق بأفكارك" تقديم حلول في أحد التحديات التالية: خدمات البيانات، الأمن الإلكتروني، انترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز. جدير بالذكر أن مسابقة "حلِّق بأفكارك" تحظى بدعم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) منذ عام 2012.

وتم فتح باب التسجيل لطلاب الجامعات من حول العالم للمشاركة في مسابقة "حلِّق بأفكارك" ابتداءً من اليوم (الثلاثاء 5 يونيو 2018) عبر الموقع الالكتروني www.airbus-fyi.com. وستقام المرحلة النهائية المباشرة لمسابقة "حلِّق بأفكارك" في عام 2019، حيث سيقوم الطلاب المشاركون لعرض أفكارهم لجمهور من خبراء الصناعة، حيث تنطلق مسيرتهم في صناعة الطيران.